Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakal'ın ailesinden şok iddia: 'Bir gün önce kapıya gelip tehdit etti'

Cebeci Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Elif Çakal, 4 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Elif Çakal bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Çakal'ın uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Çakal'ın iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi bulundu. Çakal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"İÇİRMİŞLER, UÇURUMDAN AŞAĞI ATMIŞLAR"

Otopsi işlemleri tamamlanan Çakal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yaşlı gözlerle kızının cenazesini bekleyen baba Kadir Çakal, "İşteydim, eve geldim. Kızım dedi ki, 'Baba, Elif intihar etmiş.' Senem diye bir kız var, o götürmüş. Çocuğun parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırıyorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan aşağı atmışlar. O Senem ile bir arkadaşı var. Onlardan şüpheleniyorum. Elif çok korkardı, balkondan bile bakamazdı" dedi.

"İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Annesi Hacer Çakal ise, "Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı. Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti. Sesli mesajlar atmış; 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" diye konuştu.

Çakal'ın cansız bedeni, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesi tarafından Sultangazi'deki 500 Evler Gasilhanesi'ne götürüldü. Elif Çakal'ın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedilecek.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan yanında bulunan iki kız arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan kızlar adliyeye sevk edildi. 2 kızın savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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