Uçurumdan düştü

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Antalya’da bir süre önce evlenen Seval (25) ve Ali Öncül çifti, önceki gün arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan (25) çifti ile Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi’nde pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Recep Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçurumdan yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan’ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti aracı durdurdu.



YARDIM ETMEK İSTEDİ



Koşarak yardıma gitmek isteyen Seval Öncül, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu Recep Sarıcan bulunduğu yerden çıkartıldı. İki bacağında kırık belirlenen Recep Sarıcan, hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül’ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler, Sahil Güvenlik’ten destek istedi. Sahil Güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Seval Öncül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan Seval Öncül’ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Seval Öncül’ün cenazesi, Kumluca ilçesine götürülüp toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.