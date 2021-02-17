Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Mustafa Sağlam yönetimindeki 68 HL 840 plakalı otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, uçurumun yamacında asılı kaldı. Otomobilde sürücü ile birlikte 1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden 5 kişi, kontrollü çıkarılarak kurtarıldı. Asılı kalan otomobil de yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yamaçtan çekilerek çıkarıldı.