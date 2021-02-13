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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı

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Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
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MALATYA'da, mesire alanında gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Remziye O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Yürümek için dışarı çıkan Remziye O., Beylerderesi mevkiinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Remziye O.'yu görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye erleri, Remziye O.'yu düştüğü yerden çıkardı. Remziye O., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Remziye O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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