Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Yürümek için dışarı çıkan Remziye O., Beylerderesi mevkiinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Remziye O.'yu görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye erleri, Remziye O.'yu düştüğü yerden çıkardı. Remziye O., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Remziye O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.