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Uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaşamını yiitirdi

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#Trafik Kazası#Rize#Kaza
Uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaşamını yiitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 16:23

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanarak alt yola düşen cipteki sürücü Ferdane Balcı ile aynı aileden Havva Balcı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Ferdane Balcı idaresindeki plakası belirlenmeyen cip, Çataldere köyünden İncesu köyüne seyrettiği sırada kontrolden çıkıp, yol kenarındaki uçumdan yuvarlanıp, alt yola düştü.

Uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaşamını yiitirdi

Metrelerce yükseklikten düşen cip sürücüsü ile araçta bulunan Havva Balcı, Mustafa Balcı, Hüseyin Balcı, Taner Balcı yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaşamını yiitirdi

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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Adrese gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Balcı ile Hüseyin Balcı ve Taner Balcı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Ferdane Balcı ile Havva Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler adli tıp kurumuna gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Trafik Kazası#Rize#Kaza

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