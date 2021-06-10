Üçüncüzadeler 2’nci kaleyi de alıyorlar

Gümüşhane’de yaşayan Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri tarihi kaleleri sahiplenme girişimlerini sürdürüyor. Ailenin ilk girişimi, Trabzon’da 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen limana hâkim noktadaki Güzelhisar Kalesi oldu. Kalenin de yer aldığı 1300 dönüm arazisinin, 1737-1745 yılları arasında Osmanlı döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu öne süren torunları, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Torul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

MAHKEME ‘ONLARIN’ DEDİ

4 yıl süren dava sonunda mahkeme, kalenin Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerine ait olduğuna karar verdi. Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses

Üçüncü, Nabi Üçüncü ve Hayrettin Üçüncü´nün eski Trabzon valilerinden Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri olduğu kesinleşti. Bu kararla birlikte kurulacak vakfın ardından, kalenin Üçüncüoğlu sülalesi adına tescili için yeni dava açılacak.

Aile bu kez de Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Manastır Kalesi’nin kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Üçüncüoğlu Dernek Başkanı araştırmacı-yazar Güngör Üçüncüoğlu, “Bu kale Cenevizliler zamanında yapılmış. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon’u fethettikten sonra 1479 yılında Torul ve Kürtün’ü Osmanlı’ya kattığında, bu bölgeleri 21 tımarlı olarak Üçüncüoğlu sülalesine vermiş” dedi.

Güngör Üçüncüoğlu

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