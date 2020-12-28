Üçüncü kez yakalandı, cevabı şoke etti: 'Hep merak ediyordum, işte o an bu an'

Bursa'da polis ekipleri, şehir genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sabaha kadar sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Atatürk Caddesi'nde Yunus Y. idaresindeki 16 KCC 98 plakalı otomobili durdurdu.

"HASTANEYE GİDİYORUZ" DEDİLER

Araçta bulunan Fatma T., Merve Gül T., ve Yunus Y. hastaneye gittiklerini belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri arama yaptı.

Yunus Y. "Buyur komiserim arama yapabilirsiniz. AMATEM'de tedavi gördüm’’ dedi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ,uyuşturucu madde kullanmak için düzenek ve silah bulundu. Şahsın ayrıca çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.

"HEP MERAK EDİYORDUM, O AN BU AN"

Merve Gül T., gazetecilerin ''Neden çıktınız?'' sorusuna "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" demesi dikkatlerden kaçmadı. Merve Gül T. polislere ise 3 kere ceza yediklerini belirtti.

GEZİNTİ PAHALIYA PATLADI

3 kişiye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.