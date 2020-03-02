Üçüncü kattan tenteye düştü, yaralı kurtuldu

Olay, sabah saatlerinde Alişahane Mahallesi 215. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Ünal Ş., üçüncü kattaki evlerinin penceresinden zeminde bulunan iş yerinin sac tentesinin üzerine düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bir kişinin pencereden düştüğü ihbarında bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla tentenin üzerine çıkan sağlık görevlileri yaralı Ünal Ş.'ye burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı gencin aşağıya indirilebilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye, yangın merdivenini tenteye uzattı. Sedyeye alınan genç, itfaiye merdiveninin sepetiyle aşağıya indirildi. Ambulansa alınan ve bilinci yerinde olmayan Ünal Ş., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Ünal Ş.’nin kazayla mı pencereden düştüğü, yoksa intihara mı teşebbüs ettiği araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.