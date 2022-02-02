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Üçüncü kattan düşüp ölen Şevval’in annesi: Çocuğum için adalet istiyorum

#Şevval Abanoz#Ankara#Düşme
Üçüncü kattan düşüp ölen Şevval’in annesi: Çocuğum için adalet istiyorum

Ankara Polatlı’da yaşayan 3 aylık evli Şevval Abanoz (21) ise eski bir hastane binasının 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

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Abanoz’un, 2015 yılında 9’uncu sınıf öğrencisiyken Kırıkkale’deki yerel gazetede, 11 Şubat 2015’te Mersin’in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için minibüste vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için köşe yazısı yazdığı ortaya çıktı. Şevval Abanoz’un, “Özgecan’lar için” başlığıyla “Biz Özgecan’ların ölmesini istemiyoruz” yazdığı görüldü.

Şevval Abanoz’un annesi Gamze Kutlu, “Çocuğumun kafası dışında hiçbir yerinde bir tane kırık, çizik, morartı yoktu. 3’üncü ve 5’inci kat diyorlar. Hiç mi oradan düşünce burnu kırılmaz, dişi dökülmez? Ben bunun cevabını isterim. Kamera kaydı yok. Hiçbir görgü şahidi yok. Ne belli oraya çıkıp da kendini attığı? Şevvalim için adalet istiyorum” dedi.

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#Şevval Abanoz#Ankara#Düşme

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