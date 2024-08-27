Üçüncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi için seferber oldular

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Olay, Merkez Mahallesi’nde bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Pencerenin pervazında bir olduğunu görenler, daire sahibini uyarmak istedi. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler itfaiye merdiveniyle kediyi kurtarmak için hazırlık yapmaya başladı. Çevredekiler evde oturanlara telefonla ulaşmaya çalışırken gelen sokağa gelen bir kişi dairenin baldızının evi olduğunu söyledi. Anahtarın kendisinde olduğunu söyleyen kişi kapıyı açarak binaya girdi. Daireye çıkan kişi 3. kattaki dairenin penceresini açarak kedinin içeri girmesini sağladı. Kedinin kurtarılması üzerine itfaiye ekipleri müdahaleden vazgeçti.

"İYİ KONTROL ETMEMİŞİM HATA BENİM"

Eve gelerek besledikleri iki kediden mahsur kalan 'Şeker' i kucağına alan Nehir Engel, 'Cama çık çıkıyor. Biz genelde seslenince geliyor içeri. Bu sefer unuttuk sanırım camda. Camı kapatıp çıkınca da görmemişiz' diye konuştu. Annesi Ayça Engel ise, olayı duyunca koşarak eve geldiklerini belirterek, Aslında kontrolüm altında hiç çıkmaz da. Kontrol ederek kapattım kapıyı camı. İyi kontrol etmemişim hata benim' diye konuştu. Ayça Engel pencere pervazında mahsur kalan kedisine uzun süre sarıldı.