Üçüncü dalga kapıda

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede hızla yayılan mutasyonlu virüs, vaka sayılarının yükselmesinin yanı sıra, insanların hayatını daha fazla olumsuz etkiliyor. Mutasyonlu virüs belirtileri arasında öksürük ve solunum semptomlarının fazla olduğu belirtiliyor. Türkiye’de de mutasyonlu virüs görülen il sayısı son olarak 23 olarak açıklandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova da mutasyonlu virüsün yayılma hızına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

GENÇLERDE HIZLI YAYILIYOR

“Son dönemde üç önemli mutasyon gelişti. Bu üç mutasyonun en önemli özelliği, çok hızlı ve özellikle gençler arasında yayılıyor olması. Çok hızlı yayılması çok enfeksiyon, çok enfeksiyon da daha çok hastaneye yatış ve bunun yanı sıra riskli grupların hastalanması ve yine yoğun bakım doluluk oranlarının artmasına neden olabilir. Nitekim Avrupa’da İtalya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de bu tür alarmlar verildi, yüzde 30 ve daha üstünde yeni vaka sayılarının arttığı da söyleniyor.

AŞI RAHATLATMASIN

Türkiye’de tedbirler işe yarıyor ancak en ufak gevşeme vaka sayılarını arttırır. Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz düzeye ulaştıramadık. Ayrıca aşı olanlar virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır. Uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.”