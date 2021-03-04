Üçüncü cemre ne zaman düşer? 2021 Cemre düşme tarihleri

Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin 2021 yılında toprağa ne zaman düşeceği pek çok kişinin merak ettiği konulardan birisi olmaya devam ediyor. Kış aylarının sona ermesi olarak bilinen cemre düşmesi, birer hafta aralıkla düşüyor. Peki, Baharın müjdecisi cemrelerin sonuncusu olan üçüncü cemre düştü mü? İşte, o konu hakkında detaylar.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Dolayısıyla üçüncü cemrenin 5 Mart Cuma günü ila 6 Mart Cumartesi günü toprağa düşeceği söylenebilir.

CEMRE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Cemre düşmelerinin başlamasıyla birlikte nevruz hazırlıkları başlıyor.