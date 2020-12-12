Uçuk proje yapmayın, vatandaşı ayrımsız kucaklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir ve il belediye başkanlarına, “Ucuz polemiklere, vatandaşı kandıran çılgın projelere, mega projelere ayıracak zamanımız yok. Uçuk projeler yapmak yerine halkımızın en önemli sorunlarını önceleyerek çözmeye devam edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, hafta başında TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya yönelik belediye başkanlarının övgü dolu sözlerine, “Daha güzel şeyler olacak. Merak etmeyin” yanıtını vermesi merak uyandırdı.

İSTİHDAM PROJELERİ KONUŞULDU

Kılıçdaroğlu, 2021 yılında olası bir erken seçim için başlattığı toplantıların ilkini, partisinin 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanı ile videokonferans aracılıyla yaptı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda, CHP’li belediyelerin pandemide içinde bulunduğu durum ve yaşadıkları sorunlar ele alındı.

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYIN

Kılıçdaroğlu, toplumun öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminden söz ederek, “Halkımızın en önemli sorunlarını önceleyerek, birer birer çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. İktidarın yoksulluğa mahkûm ettiği milletimize derman olmak için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Halkımızın sorunlarını çözeceğiz ve bunu yaparken de hiç kimseyi ayırmayacağız. Amacımız halkımızın içinde bulunduğu zor günlerinde yanında olmak ve sorunlarına çözüm üretmek” dedi. Belediye başkanlarından israfı engelleyecek adımlar atmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, vatandaşa hizmet ederken herkesi kucaklamanın ve şeffaf olmanın önemini vurguladı.