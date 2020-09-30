Ücretsiz tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte belediyelerin ve kurumların ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru işlemi

Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğrencilerin tablet ve bilgisayar kullanımı artış gösterdi. Çeşitli kurumların ve belediyelerin yanı sıra ünlü isimler de ücretsiz bilgisayar kampanyasına destek oluyor. Acun Ilıcalı tarafından başlatılan Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası büyük rağbet görmüş, SMS gelirleri hariç toplam 7,5 milyon TL bağış toplanmıştı. Ilıcalı ardından belediyelerden de ücretsiz tablet duyuruları gelmeye başladı. İşte ücretsiz bilgisayar kampanyası baştan belediyeler ve kurumlar…

Evlerinde bilgisayar ya da tablet gibi iletişim araçları bulunmayan öğrenciler için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla başlatılan kampanyalarla, ikinci el veya sıfır bilgisayarlar, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."

Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.,

Esenler Belediyesi’nden örnek proje: Tabletsiz çocuk kalmasın.

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler’de ikâmet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu!

MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar’ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi” ifadeleri kullanıldı.