Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske alımı hangi illerde var?

Ücretsiz maske koduyla eczaneden ücretiz maske alımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla hayata geçilmişti. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara’da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı diğer illerde de başlayacak. Peki, ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Hangi illerde ücretsiz maske dağıtımı var? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI HANGİ İLLERDE VAR?

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara’da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı bu hafta Antalya’da da başlayacak. Bakanlığın Reçetem sistemine eklediği yeni bir pencere üzerinden maske kayıtlarının izlenebilecek. Bu amaçla Antalya’daki bütün eczanelerde bulunan maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.

HIZLI VE GÜVENLİ DAĞITIM

Maske dağıtım süreci ile ilgili Hürriyet Akdeniz’e konuşan Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alındı. İlk uygulama İstanbul’da başladı. Antalya’da çıkacak kararı bekliyoruz” dedi.

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.

Şifresi bulunmayan vatandaşların, eczanelerden ücretsiz maske temin etmesi mümkün olamayacak.

Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri talep edilecek. Bunları giriniz.

Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.

“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.

Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN