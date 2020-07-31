Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? Ağustos ayı ücretsiz izin desteği ödemeleri

Ücretsiz izin desteğinin ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yer alıyor.. Bayram sonrasında ücretsiz izin paralarının ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Haziran ayı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmış, ödemeler 8-10 Temmuz tarihlerinde yatırılmıştı.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisinde eklenecektir.

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HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” demişti.