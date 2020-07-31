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Haber Giriş: 31.07.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? Ağustos ayı ücretsiz izin desteği ödemeleri

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Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? Ağustos ayı ücretsiz izin desteği ödemeleri
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Ücretsiz izin ödeneği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar bayramdan sonra ücretsiz izin parasının ne zaman yatacağını öğrenmek istiyorlar. Haziran ayı maaş ödemeleri yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ağustos ayı ile ilgili henüz güncel bir bilgilendirme yapılmazken, ödemeler her ayın 8'inde gerçekleşiyor

Ücretsiz izin desteğinin ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yer alıyor.. Bayram sonrasında ücretsiz izin paralarının ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Haziran ayı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmış, ödemeler 8-10 Temmuz tarihlerinde yatırılmıştı.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisinde eklenecektir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” demişti.

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