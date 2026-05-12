Ücretsiz halk plajlarının sayısı 23’e yükseliyor

Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibarıyla 3 yeni plaj daha eklenecek. Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor.

HERKESİN ERİŞİMİNE UYGUN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hizmete sunduğu halk plajlarında girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor. Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor. Ayrıca yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.