Gündem Haberleri

Ücretsiz dağıtıldığını duyan geldi! 'Hem yiyoruz hem de stres atıyoruz'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 09:23

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Narenciye Festivali'nde vatandaşlar, Ziraat Park'ta narenciye ağaçlarından ücretsiz meyve topladı. Ücretsiz narenciye toplayan vatandaşlar "Hem yiyoruz, hem topluyoruz, hem de stres atıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ziraat Park'ta Narenciye Festivali düzenlendi. Parktaki narenciye ağaçlarından ücretsiz meyve dağıtılacağını duyan vatandaşlar ise alana akın etti. Filesini eline alıp aileleriyle birlikte bahçeye gelen vatandaşlar, hem narenciyeyi dalından topladı hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Ücretsiz narenciye etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"HEM YİYORUZ, HEM TOPLUYORUZ, HEM DE STRES ATIYORUZ"

Etkinliğe katılarak ücretsiz narenciye toplayan 25 yaşındaki Burak Güneş, "Böyle şeylerin daha çok olmasını istiyoruz. Şehrin göbeğinde bulunan Ziraat Park'ta ücretsiz bir şekilde narenciye olması ve bunları dalından koparmak çok güzel. Hem yiyoruz, hem topluyoruz, hem de stres atıyoruz" dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR AKTİVİTE OLDU"

Ailesiyle birlikte festivale katılan 35 yaşındaki Kemal Güler ise, narenciye bahçesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Narenciyenin burada yetiştirildiğini ve ücretsiz şekilde vatandaşlara dağıtılacağını duyunca ailecek geldik. Hem topladık hem de yedik. Çocuklarımız parkta oynadı, biz de doğanın keyfini çıkardık. Bizim için çok güzel bir aktivite oldu" ifadelerini kullandı.

