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Ücretli Öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2024 Ücretli Öğretmen maaş ödeme tarihleri

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Ücretli Öğretmen maaşları ne zaman yatar 2024 Ücretli Öğretmen maaş ödeme tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 11:51

Ücretli öğretmen maaşı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders başı hesaba göre yatırılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullardaki ihtiyaca göre görevlendirilen ücretli öğretmenler, belirli branşlara göre görev alıyor. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman hesaplara yatırılır? İşte, ücretli öğretmen maaşı hakkında detaylı bilgiler

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Ücretli öğretmen maaşı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar ve maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.

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