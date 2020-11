Ücretli öğretmen maaşı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar ve maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında ücretli öğretmenler için ek öğrenim ücreti saat başına 17.50 Türk Lirası'dır. 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında ücretli öğretmenlerin ücreti saat başına 19.00 Türk Lirası'dır. Bu durumda 2020 yılına kadar ayda tam 120 saat katılan bir kişinin ödenen öğretim maaşı ayda yaklaşık 2.200 Türk Lirası olacaktır.