Ücretli maske satışı nasıl olacak, satış tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelen soru üzerine ücretli maske sürecini değerlendirdi.. Koca: 'Yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. Çünkü bu dönemde evde kalmayıp ihtiyacı olan vatandaşımız daha fazla olacak. Kontrollü sosyal dönemine giriyoruz. Maskeye ihtiyaç artacak. Bu ihtiyacı gidermek için tavan fiyatı belli bir maske satış dönemi olacak.

"Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu."

Sanıyorum yarın ücretli maske satışı ile Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat açıklaması yapılacaktır. Maskeler eczanelerden, marketlerden, medikal mağazalardan temin edilebilecek."En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak.' açıklamasında bulundu.