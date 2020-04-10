Ücretli izin desteği önemli ama mutlu etmez

“(Ücretsiz izne ayrılacaklara günlük 39 lira ödeme içeren düzenleme) Açlık sınırının altında bir ödeme yapılıyor. Evde kalacak vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir ödeme. Önemli ama o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir. Adımlar atılıyor ama bu adımlar sorunu çözmeye yönelik değil günü kurtarmaya yönelik adımlar. (Nail Noğay’ın yoksul kadına ‘geber’ demesi) Çürümüşlüğün ifadesidir. Bürokrasinin hangi noktalara geldiğinin göstermesi bakımından çok önemli. (İnfaz düzenlemesi) Bir insan düşüncelerinden dolayı, yazı yazdı diye hapse mi atılır. Çalan adam serbest, hırsızlığı yazdı diye gazeteci hapse atılacak. Biz buna da demokrasi diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Bu ve benzeri nedenlerle infaz yasasına ‘hayır’ oyu veriyoruz. (Sağlıkta şiddet yasası) Ben bunu CHP ve muhalefetin başarısı olarak görüyorum.