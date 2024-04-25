Ücreti beğenmedi berbere kurşun yağdırdı

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Berber Hikmet Zengin’in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine Mustafa D., indirim yapılmasını istedi. Zengin de “120 lira olur” dedi. Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı Zengin’e verdi. Berber ile müşteri arasında tartışma çıktı. Mustafa D. ile Zengin arasında kısa süreli arbede yaşandı. Mustafa D. arbedenin ardından dükkândan uzaklaştı. Ancak, bir süre sonra geri gelen Mustafa D., berber dükkânına tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yakalanan Mustafa D., tutuklandı.