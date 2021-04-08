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Gündem
Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Ücret ödemeden halk otobüsüne binen 2 genç, şoförü darbetti

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Ücret ödemeden halk otobüsüne binen 2 genç, şoförü darbetti

Adana'da ücret ödemeden özel halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, tartıştıkları şoför Cumali Altıntop’u darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Caddesi’nde dün öğle saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 01 J 0237 plakalı halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, ücret ödemek istemeyince şoför Cumali Altıntop ile tartıştı. Gençler, kendilerini indirmek için durağa yanaşan Altıntop’u darbetti. Bir yolcunun araya girmesiyle gençler otobüsten indi. Kapıları kapattıktan sonra yoluna devam eden Cumali Altıntop, polise giderek şikayetçi oldu.

 

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