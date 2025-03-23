Uçmaktan bitkin düştü

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Tandoğan köyünde, uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan Toy kuşunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Görevlilerce Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen kuşun yapılan kontrollerinde vücudunda kırık ve yara izine rastlanmadı.

VİTAMİNLE BESLENDİ

Nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için ‘kırmızı liste’de bulunan kuşun yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğü tespit edildi.

Vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlanan kuş, iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “50 yıl önce ekin tarlalarımızda, ovalarımızda sürüler halinde gezen Toy’ların sayıları yüzlü rakamlara düştü. Şimdiye kadar merkezde 11 Toy kuşunu tedavi ettik. Bu kuşlar aynı zamanda güzelliğin, zarafetin ve gücün sembolüdür. Toy evi, toy büyüğü, toy gezisi kavramları buradan geliyor.”