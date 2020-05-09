Uçhisar Kalesi Nerede? Uçhisar Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Antik çağlara kadar uzanan tarihi ile beraber Uçhisar, Roma ve Bizans dönemine ulaşmaktadır. Bu dönemden günümüze kadar pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olan bölge, tarihi açıdan önemli bir yere sahiptir. Günümüzde yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen en önemli alanlar arasında bulunmaktadır.

Uçhisar Kalesi Nerede?

Pek çok alanı kapsayan Uçhisar oldukça geniş bir bölgedir. Bu bölgeler içerisinde Kapadokya ve Nevşehir başta olmak üzere; Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri gibi şehirler de bulunmaktadır. Uçhisar kalesi ise Nevşehir'e yaklaşık olarak 7 kilometre kadar uzaklıkta bulunan bir bölgedir. Özellikle bölgenin zirve konumunda olması itibariyle ilgi çeken alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Tarihi ve kültürel yapısı ile beraber korunan ve her sene yoğun turist çeken önemli yerlerden biridir.

Uçhisar Kalesi Tarihi

M.Ö. 4. ila 1. yüzyıllarda yapımı gerçekleştirilmiş olan Uçhisar kalesi, tarihi Roma ve Bizans dönemine kadar ulaşmaktadır. Eski dönemlerde Roma ve Bizans için merkez olarak Kayseri öne çıkıyordu. Günümüzde ise Uçhisar olarak bilinen bölgenin en yüksek noktasında Uçhisar Kalesi yer almaktadır. Özellikle zamanında rahipler ve keşişler için inzivaya çekilme konusunda manastır veya kilise olarak kullanılan yapılar olarak şeklinde değerlendirilmiştir. Aynı zamanda o dönemde savaşırken koruma sağlamak için kullanılan en önemli yapılardan biridir.

Uçhisar Kalesi Özellikleri

Uçhisar Kalesi bölge açısından zirve bir konumda yer almaktadır. Bu konumu itibariyle güneşin doğuşu ve batışını en iyi şekilde izleme ayrıcalığı sunuyor. Böylesi özelliği nedeniyle günümüzde pek çok yerli ve yabancı turistin akın ettiğini dile getirmek mümkün. UNESCO tarafından koruma altına alınan bölge için Uçhisar Kalesi, Olağanüstü güzellikte doğal ve kültürel miras listesinde bulunmaktadır. Muhteşem manzarası ile bir adım öne çıkan Uçhisar Kalesi, mutlaka görülmeye değer en önemli tarihi ve kültürel yapılar arasında yer alıyor.

Uçhisar Kalesi Hakkında Bilgi

Antik çağlara kadar uzanan Uçhisar Kalesi M.Ö. 4-1. yüzyıllar arasına kadar uzanmaktadır. Roma ve Bizans imparatorluğu ile beraber günümüze kadar pek çok kültürü görmüş geçirmiş önemli yapılar arasında yer alıyor. Günümüzde hala koruma altında olan ve sağlam yapılardan biri olarak öne çıkmaktadır. Turistik ziyaret amaçlı Nevşehir üzerinden Uçhisar bölgesine gelerek kale gezilebilir.