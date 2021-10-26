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'UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

#Uçbey#Songül Özgün#Gri Liste
UÇBEYin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen ve biri gri listede olan 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce üretilen ve ilk defa sahada kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA ile kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı sonrası etkisiz hale getirildi. Yerli ve milli UÇBEY'in, dikey kalkma ve yatay uçuş yapma özelliği ile her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.

Uçbeyin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vurulduUçbeyin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu
Uçbeyin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri'nce, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu da belirlenen operasyon, bir ilke de sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

UÇBEYin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.

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UÇBEYin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

TERÖRİSTİN SABOTAJ EYLEMLERİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada, gri listede aranan Özgün'ün, terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, metropollerde silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğu belirtildi.

Mardin Ömerli İlçesi Beşikkaya Jandarma Karakol Komutanlığına 20 Ekim 2016'da yapılan ve bir geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıya katıldığı da belirlenen örgüt mensubunun, sabotaj eylemleri için görevlendirildiği, yurt içinde yapılan ve yapılacak eylemlerin planlanmasında yardımcı olduğu da tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle, bir AK-47 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 112 mermi, bir tablet, bir tuşlu cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 100 adet 9 mm tabanca mermisi, çok sayıda elektrikli ve elektronik malzeme, tıbbi malzeme, yabancı dilde yazıların yer aldığı not kağıdı ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

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