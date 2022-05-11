‘Uçan şef’ten acı haber

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Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan 48 yaşındaki Fevzi Ünlü, Katar’ın başkenti Doha’daki Hilton Oteli’nin başşefiydi. Evli olan Ünlü’nün 10 yaşında bir oğlu vardı. Fevzi Ünlü, Doha’da 27 Nisan günü otel çalışanlarıyla birlikte servis otobüsüne binerek COVID-19 aşısı yaptırmaya gitti. Dönüş yolunda otobüslerine bir TIR’ın arkadan çarpması sonucu 6 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Türk Konsolosluğu ve arkadaşlarının da girişimiyle Ünlü’nün cenazesi 3 gün süren uğraşlar sonucu Türkiye’ye getirildi. Ünlü’nün cenazesi 30 Nisan Cumartesi günü Etiler Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

‘KATAR DUYULMASINI İSTEMEDİ’

Fevzi Ünlü’nün kardeşi Ulaş Ünlü, yaşananları şöyle anlattı: “Dönüş yolunda servis aracı gireceği sapağı kaçırınca otoban üzerinde geri manevra yapıyor. Otobüs içindekiler uyarıda bulunmuş ‘Ne yapıyorsun?’ diye. Daha tekeri dönmeden arkadan bir petrol tankeri çarpıyor. Bana aracın görüntüsü ulaştırıldı, acı veren görüntüler. Fazla malumatımız yok. TIR şoförünün cezaevine götürüldüğünü biliyoruz.

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Kaza gerçekleştiğinde herkes fotoğraf ve video çekmiş. Katar polisi hemen görüntüleri sildirmiş. Katar bu yaz Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağı için kötü reklama sebebiyet verecek her şeyin önünü kesiyorlarmış. Bu nedenle duyulmasını istememişler. Diğer vefat edenler Bangladeş, Endonezya, hep yabancı uyruklu. Ağabeyim 1.5 yıldır Katar’da çalışıyordu. Mutfağın 1 numarasıydı. Ondan önce de Riyad’daki Hilton’un executive şefiydi. Daha önce de Boston ve Londra’da çalıştı. Kariyeri dolu doluydu. Çok sevilen biriydi, vefalıydı. Çok düzgün bir insandı.