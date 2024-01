'Uçan Köfteci'nin hayatı film olmuştu, izleyemeden depremde hayatını kaybetti! Kardeşinden yürek yakan sözler

Haberin Devamı

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve köfteci dükkanı bulunan Kadir Arslan, paramotorla uçtuğu için kentin ‘Uçan Köfteci’si olarak hayata bakış açısıyla insanların sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve paramotorla uçtuğu görüntüleri gören bir film şirketi, Kadir Arslan’ın hayat hikayesini ‘Uçan Köfteci’ isimli filmle çekmeye başladı.

Çekimlerin bittiği günden bir zaman sonra 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremle birlikte Arslan, filminin tamamlanmış halini görmeden Yenişehir ilçesindeki 89 kişinin hayatını kaybettiği yıkılan Galeria Sitesi’nde eşi, iki kızı, oğlu, anne ve babasıyla enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, Arslan’ı, eşini ve çocuklarını depremden 5 gün sonra, anne ve babasını ise 10 gün sonra enkaz altından ölü halde çıkardı.

Günlerce enkaz başında soğuk havaya rağmen bekleyen Arslan’ın ağabeyi Bahattin Arslan (60), kardeşinin hayatını kaybetmesiyle dertleşeceği birinin kalmadığını belirtti.

“O GİTTİKTEN SONRA TEK DESTEĞİM ALLAH KALDI”

Kadir kardeşinin 44 yaşında olmasına rağmen deli dolu bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Arslan, “Allah bir daha öyle bir felaket ülkemize yaşatmasın. Can kayıplarından dolayı halen toparlanamadık. Kadir benim kardeşimdi. 44 yaşındaydı. Kardeşimin ahlakı çok güzeldi. Her şeyden önce ahlak çok önemlidir. Birbirimize dertlerimizi rahat bir şekilde anlatabiliyorduk. Hayatla mücadeleyi beraber sürdürüyorduk. En büyük desteğim Kadir kardeşimdi. O gittikten sonra tek desteğim Allah kaldı. Kardeşim gittikten sonra hayat benim çok zorlaştı. Her gün kardeşimin yokluğunu hissediyorum. Dertleşeceğim bir insan ailede kalmadı” dedi.

“KARDEŞİM SÜREKLİ SÜREKLİ UÇMAYA GİDERDİ”

Namı diğer ‘Uçan Köfteci’ Kadir Arslan’ın derdi olduğu zaman sürekli paramotorla uçmaya gittiğini ifade eden ağabey, “Kadir’in küçüklüğü benim yanımda geçti. Ben mesleğim gereği kendisi de esnaf oldu. Kendisine bu imkanı tanıdık. Ben kendisinden razıydım, Allah da kendisinden razı olsun. Kendisi paraşütle uçmayı seviyordu. Sürekli uçmaya giderdi. Sıkıntıları oldu mu o kadar fazla dert eden bir insan değildi. Sıkıntısı oldu mu sürekli insanlardan uzaklaşıp havada uçmayı isterdi. Sürekli paraşütle kaza yapar ve hayatını kaybeder korkusuyla yaşardık. Ama depremde hayatını kaybetti. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor” diye konuştu.

“ALLAH’IM HEPSİNİ BİR ARADA BİZDEN ALDI GÖTÜRDÜ”

Annesi ve babasının hastalığından dolayı kardeşi Kadir’in Galeria Sitesi’ne taşındığını dile getiren Arslan, “Kadir’in çocukları da babası gibi çok temizdi. Sevdikleriyle beraber bu dünyadan göçtüler. Allah’ım hepsini bir arada bizden aldı götürdü. Daha önce Kadir kardeşim ayrı evde kalıyordu. Sonra Galeria Sitesi’nde annem ve babamın yanına geçtiler. Orada buluşup bu dünyadan gittiler. Yaklaşık 10 senedir annem, babam, Kadir, eşi ve çocukları aynı evde kalıyordu. Annem ve babam hastalanınca onların yanına geçtiler. Kadir’de ben annem ve babama bakacağını söyleyip ailesiyle yanlarına gitti. Allah da onları Galeria’da topladı, birleştirdi, aldı” ifadelerine yer verdi.

FİLMİ ÇEKİLDİ, VİZYONA GİRMEDEN DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

‘Uçan Köfteci’ ismiyle hayatı film olan Kadir Arslan’ın yokken filminin vizyona girecek olması kendilerini derinden üzdüğünü belirten Arslan, “Kadir sağken bize filminden bahsediyordu. Filmi biraz eksikliklerden dolayı vizyona daha girmemiş. Kendisi yokken filminin vizyona girmesi hayatın acımasız olduğunun belirtisidir. Filmini izlerken bunu daha net anlamaya çalışacağız. Bu filmde hayatı konu edinmiş. Galeria Sitesi’nden depremden 5 gün sonra Kadir, hanımı ve çocukları çıkarıldı. Annem ve babam 10 gün sonra enkazdan çıkarıldı. Aynı dairede oldukları halde yine de enkazdan farklı günlerde çıkarıldılar. Bir yıl değil, bin yıl da geçse insanın bu felaketi unutmaması gerek. İnsan geçmişinden ders almalıdır” dedi.

13 yıldır Kadir Arslan’ın işletmecisinde çalışan Gökhan Macar ise şunları kaydetti:

“13 yıldır Kadir Arslan’ın işletmesinde çalışıyorum. Depremin üzerinde bir yıl geçmek üzere. Biz Uçan Köfteci isimli dükkanının kapanmasını istemedik. İnşallah devam da ettireceğiz. Rahmetli bizim için patrondan ziyade arkadaş, kardeş gibiydi. Haftada bir kesin paraşütle uçmaya giderdi. Bundan dolayı gelen müşteriler de kendisine artık Uçan Köfteci demeye başladı. Kadir usta da kendi isminin yazdığı tabelayı indirip Uçan Köfteci tabelasını astı. Bazı müşterileri Kadir ustanın öldüğünü bilmiyor. Buraya geldiklerinde söylediğimizde üzülüp gidiyorlar.”

Arslan’ın müşterilerinden Cevat Aslan, ilk paramotor deneyimini Kadir Arslan’ın sayesinde eşsiz bir manzara eşliğinde yaşadığını belirtti.

Kadir Arslan’ın sporlu yaşama karşı sürekli bir merakının olduğunu ifade eden Aslan, “Burada çalışan Gökhan arkadaşımın sayesinde Kadir ustanın yerini keşfettim. Rahmetli Kadir ağabeyle de burada tanıştık. Bundan yaklaşık 9 yıl önce öğrenciydim. Kadir ağabeyin hayata bakış açısının farklı olduğunu sezdiğim için sürekli yanına gidip gelmeye başladım. Kendinin spora olan merakını çok beğeniyordum. Evli ve çocukluydu. Hayatı deli dolu yaşamak istiyordu. Alışılmışın dışında hayata bakış açısı vardı. Mesela uçmayı çok severdi. Paramotorla uçardı sürekli. Bana hayatımda ilk kez öğrencilik yıllarımda bu eşsiz deneyimi de yaşattı. Beni bir gün doğduğu köye götürüp, düz arazide paramotor uçuşu yaptık” ifadelerinde bulundu.