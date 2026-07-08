Uçan Beyaz Saray dakika dakika izlendi

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ABD Başkanı Donald Trump’ı Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi’ne getiren ‘AF1’ çağrı kodlu ‘Air Force One’ başkanlık uçağı, Ankara’ya inene kadar merakla takip edildi. Boeing VC-25 tipi uçak, uçuş takip platformu ‘Flightradar24’te aynı anda 18 binden fazla kişi tarafından canlı olarak izlendi. Uçuş, platformda ‘#1 Worldwide’ etiketiyle dünyada en çok takip edilen uçuş olarak gösterildi.

Başkan Trump, Ankara’ya Katar’ın hediye ettiği ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından başkanlık kullanımına uygun hale getirilen Boeing 747-8 tipi yeni ‘Air Force One’ uçağıyla geldi. ‘VC-25B Bridge’ isimli uçak 400 milyon dolar değerinde...

ABD ORDUSUYLA ŞİFRELİ

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‘Air Force One’ yalnızca bir devlet uçağı değil, aynı zamanda ‘Uçan Beyaz Saray’ olarak nitelendirilen mobil bir komuta merkezi olarak dikkat çekti. Gelişmiş şifreli haberleşme sistemleri sayesinde ABD Başkanı, dünyanın herhangi bir noktasında uçuş halindeyken dahi devlet yönetimine ilişkin kararlar alıp, askeri ve sivil makamlarla kesintisiz iletişim kurabiliyor. Uçağın kabin içerisinde deri koltuklar, masaj özellikli ve tam yatabilen yataklı koltuklar, toplantı ve yemek masaları, deri kanepeler ile altın tonlarında aydınlatmalar yer alıyor. Uçakta ayrıca özel bir basın kabini ve geniş ofis alanları da bulunuyor. Güvenlik ve iletişim sistemleri tamamen modifiye edilen uçak, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) standartlarına uygun olarak sınıflandırılmış güvenlik ve gelişmiş teknoloji entegrasyonuyla donatıldı.

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GÖRÜLMEMİŞ BİR LÜKS

Olası bir nükleer savaş veya füze saldırılarına karşı koyabilecek özel ABD Ordusu iletişim ve şifreli görev sistemleri uçağa entegre edildi. Trump ve diplomatik heyeti tarafından kullanılan uçağın görev süresi dolduktan sonra Trump’ın başkanlık kütüphanesi vakfına devredilmesi planlanıyor. Trump daha önce uçakla ilgili, “Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray’a dönüştürüldü” ifadelerini kullanmıştı.

MENZİL 14.800

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Model: Boeing 747-8 (Kıtalararası)

Motor: 4 adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motoru

Menzil: Tam yüklü halde yaklaşık 14.800 kilometre (8.000 deniz mili)

Azami Hız: 0.85 Mach (yaklaşık 910+ km/s)

Boyut: 76.3 metre uzunluk ve 68.5 metre kanat açıklığı ile dünyanın en büyük yolcu uçağı varyantlarından.