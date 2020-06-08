Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen sunuyor

Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak, 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumartalarını bırakmak için yaklaşık 1 ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor.

Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise ziyafet sunuyor. Van ve bölge illerdeki vatandaşların yoğun ilgisini gören balık göçünün bir dünya harikası olduğunu belirten Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, Van ile Bitlis'in daha etkili tanıtımlar yapması gerektiğini söyledi. Tunçdemir, "Ben herkesi bu balık göçünü görmeye davet ediyorum. Balıkların bu zorlu göçü, bana göre dünya harikası. Ama maalesef kendi bölgemizdeki bu dünya harikasını iyi pazarlayamıyoruz. Yetkililerimize ve bize düşen görev, doğa güzelliğimiz inci kefalimizi, balık göçümüzü, dünyaya ve ülkemize anlatmaktır. Başta, ülkemiz insanlarının buraya gelmesi gerekiyor. Ondan sonra tüm dünya ülkelerine bunu anlatıp, tanıtmalıyız" dedi.

Balıkların göçünü izlemek için Bitlis’ten geldiğini söyleyen Kübra Acar da bu güzelliği ilk defa keşfettiğini belirtti. Acar, "Muhteşem bir atmosfer. Burayı herkesin görmesi lazım. Balıkların zıplamasını, martıların onları avlamasını herkes görmeli. Muhteşem bir görsel şölen" diye konuştu.