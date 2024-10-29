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Uçaktan kaçak Nil timsahları inmiş

Güncelleme Tarihi:

#Mısır#Nil Timsahları#Hatay
Uçaktan kaçak Nil timsahları inmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

Mısır’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri el koydu.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Mısır’dan Türkiye’ye giriş yapan F. H. isimli şüphelinin valizinde arama yapıldı.

HATAY’A GİDECEKTİ

Arama sonucunda şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi. Yapılan incelemede Hatay’a götürülmek üzere ülkeye sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12’si canlı, 5’i ölü halde toplam 17 adet Nil Timsahı ile 5’i canlı, 5’i ölü halde toplam 10 adet Nil varanına el koyuldu.

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#Mısır#Nil Timsahları#Hatay

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