Uçaktan indi, doğum yaptı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar

Alınan bilgiye göre, Kırgız yolcu Mukhamadal Ismaılov, akşam saatlerinde Saint Petersburg'tan tarifeli sefer ile İstanbul'a geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere dış hatlar terminali transfer bölümüne yönlendirilen Mukhamadal Ismaılov, pasaport kontrolünün ardından aniden fenalaştı.

Sağlık ekipleri, hamile olduğu öğrenilen yolcuya müdahale etti. Mukhamadal Ismaılov, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderilen anne ile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.