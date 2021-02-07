Uçaktan indi, doğum yaptı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar
Rusya'nın Saint Petersburg kentinden tarifeli uçakla gelen Kırgızistan uyruklu Mukhamadal Ismaılov, pasaport kontrolünün ardından aniden fenalaştı. Hamile olduğu öğrenilen yolcuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ismaılov, İstanbul Havalimanı'nda bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yaşanan doğum telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Kırgız yolcu Mukhamadal Ismaılov, akşam saatlerinde Saint Petersburg'tan tarifeli sefer ile İstanbul'a geldi.
Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere dış hatlar terminali transfer bölümüne yönlendirilen Mukhamadal Ismaılov, pasaport kontrolünün ardından aniden fenalaştı.
Sağlık ekipleri, hamile olduğu öğrenilen yolcuya müdahale etti. Mukhamadal Ismaılov, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderilen anne ile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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