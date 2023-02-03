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Uçaktaki yolcuların kavgası kamerada! Öfkeden çılgına döndü

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#İSTANBUL#Kavga#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 12:13

Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan THY'ye uçağında arka koltukta oturan çocuğun öndeki koltuğu tekmelediği iddiasıyla iki aile arasında tartışma çıktı. Öfkelenen yolcu, çocuğun annesinin boğazını sıkınca uçaktaki diğer yolcular iki aileyi zor sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Türk Hava Yolları'nın TK-1908 sefer sayılı uçağında dün meydana gelen olayda; Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımını tamamladı.

Bu sırada iddialara göre arka koltukta oturan çocuk öndeki yolcunun koltuğunu tekmeledi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu ile çocuğun ailesiyle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce öfkeli yolcu çocuğun annesinin boğazını sıktı. Yolcular ve kabin ekibi tarafları sakinleştirmek için uzun süre çaba harcarken, kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Uçaktaki yolcuların kavgası kamerada Öfkeden çılgına döndü

İki aile birbirinden şikayetçi olmayınca THY uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Zürih Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kavga anları bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

 

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#İSTANBUL#Kavga#Uçak

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