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Uçaktaki bomba sohbeti uçuşu 10 saat erteledi

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#Batman#Anadolujet#Sabiha Gökçen Havalimanı
Uçaktaki bomba sohbeti uçuşu 10 saat erteledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 19:57

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman’a giden Anadolujet uçağı, iki yolcunun “bomba” sohbeti nedeniyle yaklaşık 10 saat sonra havalandı.

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İddiaya göre, Anadolujet’in saat 07.35’te Batman’a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu sigara içmek için aralarında “Bomba var” şeklinde konuşması yaparak sigara içmek istedi. Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı. İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı. Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman’a inmek üzere saat 16.30’da kalkış yaptı.

Uçaktaki bomba sohbeti uçuşu 10 saat erteledi

Öte yandan, mevcut sefer gecikince Batman’dan saat 09.35’teki aynı uçakla İstanbul’a gidecek olan yolcular mağdur oldu. Batman yolcuları gelen uçakla İstanbul’a gitti.

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#Batman#Anadolujet#Sabiha Gökçen Havalimanı

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