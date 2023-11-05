Uçaktaki bomba sohbeti uçuşu 10 saat erteledi

Haberin Devamı

İddiaya göre, Anadolujet’in saat 07.35’te Batman’a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu sigara içmek için aralarında “Bomba var” şeklinde konuşması yaparak sigara içmek istedi. Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı. İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı. Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman’a inmek üzere saat 16.30’da kalkış yaptı.

Öte yandan, mevcut sefer gecikince Batman’dan saat 09.35’teki aynı uçakla İstanbul’a gidecek olan yolcular mağdur oldu. Batman yolcuları gelen uçakla İstanbul’a gitti.