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Uçakta şoke eden olay

Güncelleme Tarihi:

#THY#Yolcu#İntihar
Uçakta şoke eden olay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 07:00

THY’nin Fas’ın Marakeş şehrine gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan dün saat 12.40’ta havalanan TK 619 sefer sayılı uçağında bir yolcu intihar etti.

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THY Basın Müşavirliği’nden alınan bilgiye göre uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan bir yolcu, kalkıştan bir süre sonra tuvalete girdi. Uzun süre tuvaletten çıkmayan yolcu nedeniyle kabin ekipleri durumdan şüphelendi. Tuvaletin ekipler tarafından açılmasıyla yolcunun intihar ettiği anlaşıldı. Tuvaletten çıkarılan yolcuya ilk önce kabin ekipleri, ardından da uçakta seyahat eden doktor bir yolcu müdahale etti. Uçak saat 15.15 sıralarında Cezayir’e acil iniş yaptı. Olayla ilgili Cezayir makamları inceleme başlatırken, THY ekiplerinin de olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi. 

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#THY#Yolcu#İntihar

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