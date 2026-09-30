Uçakta şaşkına çeviren olay! Taşkınlık çıkaran yolcu kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırdı

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Ajet'ten yapılan açıklamada yazılı açıklamada, "30 Eylül 2026 tarihinde Londra Stansted- Sabiha Gökçen seferini yapan VF-1990 sayılı uçağımızda yabancı uyruklu alkollü bir yolcu taşkınlık çıkarmıştır. Yanında oturan kadın yolcumuza rahatsızlık veren alkollü yolcuya kabin ekibimiz müdahale etmiştir. Söz konusu yolcu, uyarılara rağmen taşkınlığını sürdürmüştür.

Alkollü yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurumuzu ve bir yolcuyu ısırarak yaralamıştır. Bunun üzerine yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulanmıştır. Uçağın inmesinin ardından saldırgan yolcu, uçağa çağrılan kolluk görevlileri tarafından gözaltına alınmıştır.

Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur.

Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" denildi.