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Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı

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#Kemal Memişoğlu#Batman#Siirt
Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 21:46

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Bakan Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.

Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

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#Kemal Memişoğlu#Batman#Siirt

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