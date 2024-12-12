Uçakta paniğe neden olmuştu! 10 yıla kadar hapsi istenen yolcu: Mizah amaçlı yaptım, 15 dakika sonra ifadeye gönderdiler

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Olay, geçen yıl 15 Haziran'da Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı. İddiaya göre, yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, 'Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedi. Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşadı. Bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Gediz Solgançok ile avukatı İstanbul'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Gediz Solgançok, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı. Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum" dedi.

SAVCI, BAŞKA SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Mahkeme savcısı da mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, sanığın 'uçakta bomba var' demesi sonrası uçakta polis ekipleri tarafından yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadığı, uçağın bir sonraki seferine gecikmeli olarak kalktığı, sanığın içerisinde bulunan uçağın seferini tamamlaması nedeniyle hareket etmesini engelleyici bir davranışının olmadığı, uçağın sonraki seferlerine gecikmeli kalkmasına neden olduğu eylemin ise söz konusu suçun tanımındaki unsurları oluşturmadığı gerekçesiyle TCK'nın 270/1 maddesi gereğince 'Suç üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme hakimi, sanık avukatının esasa ilişkin savunması için duruşmayı erteledi.