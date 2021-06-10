Uçakta kâbusu yaşadı! 2 yıldır peşini bırakmadı

Cezayirli iş insanı Billel B., 2019 yılında ticaret amaçlı geldiği İstanbul'dan ülkesine dönmek üzere İstanbul havalimanına gitti. Uçakta yerini alıp oturduğu esnada, başüstü dolabından kafasına bavul düştü. Yolcu baygınlık geçirdi, uçuş ertelendi.

AVUKATI: DURUMUN CİDDİYETİ ORTADA



Avukat İpek Biter Gündüz, “Havayolu şirketi çalışanının hızla kontrolsüz bir şekilde başüstü dolaplarını açıp kapatması nedeniyle müvekkilin başına bavul düşüyor. Valizin sivri kısmının müvekkilin başına isabet etmesi hasebiyle müvekkil bilinç kaybı yaşamış, kay kaybı geçirmiş, maalesef ki baygınlık geçirmiştir. Daha sonra hastanede kafa travması teşhisi konmuştur. Kafa derisinde kesi meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu da yaşanan olayın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

250 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ



İddiaya göre Billel b., hastanede dinlenmek istediğini söyledi. Ancak havayolu şirketi çalışanı onu yeniden İstanbul havalimanına getirdi. Billel B.'nin avukatı aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde 12 saat boyunca kafasındaki dikişlerle diğer uçuşu beklemek zorunda kaldığını ileri sürdü. Havayolu şirketinden 250 bin lira tazminat talep etti.

UYGUN MAHKEME BULUNAMADI



Ancak Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi ve Tüketici Mahkemesi bu olayı yargılayacak mahkeme olmadıkları gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi: “2019 yılında gerçekleşen bu olayı hala yargılayacak mahkeme bulamamış durumdayız ne yazık ki”

Dosya şu an istinafta, uyuşmazlık mahkemesinin önce yetkili mahkemeyi tespit etmesini bekliyor. Ardından 2019 yılındaki olayın yargılaması başlayacak.

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