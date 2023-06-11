×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#New York#Macaristan
Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABDli çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 15:41

Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-New York seferini yapan TK3 sayılı uçağı, ABD vatandaşı 11 yaşındaki engelli bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Fenalaşan çocuk, uçakta bulunan bir doktorun yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

THY'nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı.

BUDAPEŞTE'YE ACİL İNDİ

Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi.

THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#New York#Macaristan

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema