'Uçaklarla kimyasal püskürtüldü' iddiasına DMM'den yalanlama

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 18:06

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden 'uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddialar daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olup; açık bir dezenformasyondur. Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta; atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir. Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
