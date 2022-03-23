Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Uçuş öncesi PCR testi isteniyor mu?

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Uçuşlarda PCR testi zorunlu mu sorusu, pek çok kişinin gündeminde yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımına ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı. Yayımlanan genelgede “İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.” denildi.

UÇUŞLARDA PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?

PCR testi uygulamasının uçuşlarda devam edip etmeyeceği sorularına da genelgedeki "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir." maddesiyle açıklık getirilmiş oldu.

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PCR TESTİ NEDİR?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.



PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok hastalık etkeni, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedir.