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Eray GÖRGÜLÜ
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Uçakla kaçak gireceklerdi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Uçakla kaçak gireceklerdi
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Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu Irak’tan ‘Yolcusuzum’ diyerek İstanbul’a havalanan bir uçak içinde 57 Türk yolcuyla Ankara’ya zorunlu iniş yaptı. Yolcular hemen karantinaya alındı, soruşturma başlatıldı.

Fly Baghdad Havayolları’na ait yolcu uçağı, Irak’ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a gelmek üzere önceki akşam saat 17.27’de havalandı. Irak’la uçuşların durdurulması nedeniyle yolcusuz gelmesi gereken uçakta, yolcuların olduğu anlaşılınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Uçuş öncesinde Türkiye’ye yolcusuz hareket ettiğini bildiren uçağın pilotu, Bağdat’a geri dönmesi için uyarıldı.

YOLCULAR KAPIYI ZORLADI

Sakarya üzerinden dönüşe geçen pilot, yakıt kritiğine girince Ankara’ya zorunlu iniş yaptı. Bağdat’a geri dönüleceğini öğrenen bazı yolcular, uçağın hareket etmemesi için acil çıkış kapılarını zorladı ve açmaya çalıştı. Yaşanan olayların ardından sivil havacılık kuralları gereği uçuş iptal edildi.

57 İŞÇİ KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis, uçağın etrafını çevirdi. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara’da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi. Sağlık ekipleri, koruyucu kıyafetlerle yolcuları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 57 Türk işçi, 14 gün karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürüldü.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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