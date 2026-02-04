×
Erzurum- İstanbul seferinde yaşandı | Helallik isteyip uçaktan indi: Kalkışa hazırlık yapılırken hosteslere seslendi!

#Erzurum#İstanbul#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 10:08

Erzurum- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalanmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi.

Erzurum- İstanbul seferinde yaşandı | Helallik isteyip uçaktan indi: Kalkışa hazırlık yapılırken hosteslere seslendi

Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi.

Erzurum- İstanbul seferinde yaşandı | Helallik isteyip uçaktan indi: Kalkışa hazırlık yapılırken hosteslere seslendi

Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Erzurum- İstanbul seferinde yaşandı | Helallik isteyip uçaktan indi: Kalkışa hazırlık yapılırken hosteslere seslendi

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, “Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı” dedi.

Erzurum- İstanbul seferinde yaşandı | Helallik isteyip uçaktan indi: Kalkışa hazırlık yapılırken hosteslere seslendi

#Erzurum#İstanbul#Uçak

