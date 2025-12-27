×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uçak soruşturması gözler karakutuda

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kazası Soruşturması#Libya Askeri Heyeti#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Uçak soruşturması gözler karakutuda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 07:00

LİBYA askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, otopsi işlemi tamamlandı, cenazeler ailelere teslim edildi.

Haberin Devamı

Libya askeri heyetini taşıdığı sıradan düşen uçağa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın, uçağın düşmesine ilişkin “her türlü ihtimali” değerlendirdiği, bu kapsamda bütün delillerin titizlikle toplanmaya çalışıldığı ifade edildi.

TARAFSIZ BİR ÜLKEDE

Soruşturma kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bulunan kamera kayıtlarına incelenmek üzere el konuldu. Kazanın en kritik delili sayılan karakutunun da görevlilere teslim edildiği, karakutunun da Türkiye, Fransa, Malta ve Libya dışında tarafsız bir ülkede incelemesinin yapılacağı, bu incelemenin ardından, söz konusu uçağın neden düştüğüne ilişkin kesin verilere ulaşılacağı bildirildi. Bu incelemeye ilişkin hazırlanacak kesin raporun da 6 aydan önce hazırlanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Soruşturmada Libya heyetinin ziyareti sırasında kendileri ile temas kurduğu belirlenen 17 kişinin ise “bilgi sahibi” olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Uçağın kullandığı yakıta ilişkin örnek alındığı da belirtildi.

Gözden KaçmasınManisa’da iki otomobil çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralıManisa’da iki otomobil çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralıHaberi görüntüle



 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak Kazası Soruşturması#Libya Askeri Heyeti#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

BAKMADAN GEÇME!