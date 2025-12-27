Uçak soruşturması gözler karakutuda

Haberin Devamı

Libya askeri heyetini taşıdığı sıradan düşen uçağa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın, uçağın düşmesine ilişkin “her türlü ihtimali” değerlendirdiği, bu kapsamda bütün delillerin titizlikle toplanmaya çalışıldığı ifade edildi.

TARAFSIZ BİR ÜLKEDE

Soruşturma kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bulunan kamera kayıtlarına incelenmek üzere el konuldu. Kazanın en kritik delili sayılan karakutunun da görevlilere teslim edildiği, karakutunun da Türkiye, Fransa, Malta ve Libya dışında tarafsız bir ülkede incelemesinin yapılacağı, bu incelemenin ardından, söz konusu uçağın neden düştüğüne ilişkin kesin verilere ulaşılacağı bildirildi. Bu incelemeye ilişkin hazırlanacak kesin raporun da 6 aydan önce hazırlanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Soruşturmada Libya heyetinin ziyareti sırasında kendileri ile temas kurduğu belirlenen 17 kişinin ise “bilgi sahibi” olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Uçağın kullandığı yakıta ilişkin örnek alındığı da belirtildi.





