10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu illerde sokağa çıkma yasağının kalmasının ardından bu kez de uçuş kısıtlamasının ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte, 'Uçak seferleri ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği belirtildi.

Duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, bazı illerde az sayıda da olsa karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket, büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır.

Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir."

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirlerle 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu bilgiler kapsamında uçuş kısıtlamasının bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.