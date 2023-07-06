Uçak seferleri iptal olmuştu... Gaziantep'te tanımlanamayan cisimler merak uyandırıyor

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Gaziantep’te ne olduğu bilinmeyen ve gökyüzünde parlak ışık şeklindeki bilinmeyen cisimler sık görülmeye başlandı. Oğuzeli, Karkamış ve Nizip’te gökyüzünde görülen parlak ışık şeklindeki cisimler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

DAHA ÖNCE UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLMUŞTU

23 Mayıs tarihinde Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edilmiş pilotların durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirmesi üzerine 26 uçak seferleri iptal edilmiş ve uçaklar Şanlıurfa ve Adana’ya yönlendirilmişti.

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Bu akşamda görülen cisimler akla uçak seferlerini iptal ettiren cisimleri getirdi.