Uçak seferleri iptal mi? İşte, THY, Pegasus 23 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi

Uçak seferleri iptal mi sorusu, kötü hava koşulları münasebetiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı tabanlı yurtiçi seferlerde yolcular tarafından merak edildi. Resmi İnternet siteleri aracılığıyla yapılan duyurularda, pek çok destinasyonda yaşanan kötü hava koşulları dolayısıyla seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Uçuşları iptal eden havayolu firmaları, iptal olan seferler listesini aynı duyurunun içerisinde erişime açtı. İşte 23 Ocak Pegasus ve THY iptal olan seferler listesi
Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
|23.01.2022
|09:30
|11:30
|TK 2200
|İSTANBUL
|KAHRAMANMARAŞ
|İptal
|23.01.2022
|09:35
|11:35
|TK 2658
|İSTANBUL
|SİVAS
|İptal
|23.01.2022
|09:50
|11:50
|JU 8208
|İSTANBUL
|GAZİANTEP
|İptal
|23.01.2022
|09:50
|11:50
|TK 2230
|İSTANBUL
|GAZİANTEP
|İptal
|23.01.2022
|09:50
|11:50
|TK 2854
|İSTANBUL
|AMASYA
|İptal
|23.01.2022
|10:00
|10:00
|TK 2566
|İSTANBUL
|DALAMAN
|İptal
|23.01.2022
|17:40
|17:40
|PC 3305
|İSTANBUL
|İZMİR
|İptal
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