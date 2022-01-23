Uçak seferleri iptal mi? İşte, THY, Pegasus 23 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Kaz Dağları’nda yolu 7 dakikaya düşürecek Ayvacık T-2 Tünelinde ışık görünüyorKaz Dağları’nda yolu 7 dakikaya düşürecek Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık görünüyor#Ayvacık T-2 Tüneli
Putinin gizli planı deşifre olduPutin'in gizli planı deşifre oldu#Rusya
Günlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecekGünlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecek!#Peru
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
Kırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal ettiKırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal etti #Yeni Zelanda
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
HABERLERGündem Haberleri

Uçak seferleri iptal mi? İşte, THY, Pegasus 23 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi

#Thy İptal Edilen Uçuşlar#Pegasus İptal Edilen Uçuşlar
Uçak seferleri iptal mi İşte, THY, Pegasus 23 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi

Uçuş iptalleri yolcuların gündemini oluşturuyor. THY ve Pegasus başta olmak üzere pek çok hava yolu şirketi olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Ocak tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte 23 Ocak tarihinde İstanbul bazlı iptal edilen uçuş seferlerinin listesi ve detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Uçak seferleri iptal mi sorusu, kötü hava koşulları münasebetiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı tabanlı yurtiçi seferlerde yolcular tarafından merak edildi. Resmi İnternet siteleri aracılığıyla yapılan duyurularda, pek çok destinasyonda yaşanan kötü hava koşulları dolayısıyla seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Uçuşları iptal eden havayolu firmaları, iptal olan seferler listesini aynı duyurunun içerisinde erişime açtı. İşte 23 Ocak Pegasus ve THY iptal olan seferler listesi

Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

23.01.202209:3011:30

 

TK 2200İSTANBULKAHRAMANMARAŞ İptal
23.01.202209:3511:35

 

TK 2658İSTANBULSİVAS İptal
23.01.202209:5011:50

 

JU 8208İSTANBULGAZİANTEP İptal
23.01.202209:5011:50

 

TK 2230İSTANBULGAZİANTEP İptal
23.01.202209:5011:50

 

TK 2854İSTANBULAMASYA İptal
23.01.202210:0010:00

 

TK 2566İSTANBULDALAMAN İptal
23.01.202217:4017:40

 

PC 3305İSTANBULİZMİR İptal

İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Thy İptal Edilen Uçuşlar#Pegasus İptal Edilen Uçuşlar

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

 #Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe