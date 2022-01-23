Uçak seferleri iptal mi? İşte, THY, Pegasus 23 Ocak 2022 iptal edilen uçak seferleri listesi

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Uçak seferleri iptal mi sorusu, kötü hava koşulları münasebetiyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı tabanlı yurtiçi seferlerde yolcular tarafından merak edildi. Resmi İnternet siteleri aracılığıyla yapılan duyurularda, pek çok destinasyonda yaşanan kötü hava koşulları dolayısıyla seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Uçuşları iptal eden havayolu firmaları, iptal olan seferler listesini aynı duyurunun içerisinde erişime açtı. İşte 23 Ocak Pegasus ve THY iptal olan seferler listesi

Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

23.01.2022 09:30 11:30 TK 2200 İSTANBUL KAHRAMANMARAŞ İptal

23.01.2022 09:35 11:35 TK 2658 İSTANBUL SİVAS İptal

23.01.2022 09:50 11:50 JU 8208 İSTANBUL GAZİANTEP İptal 23.01.2022 09:50 11:50 TK 2230 İSTANBUL GAZİANTEP İptal 23.01.2022 09:50 11:50 TK 2854 İSTANBUL AMASYA İptal

23.01.2022 10:00 10:00 TK 2566 İSTANBUL DALAMAN İptal

23.01.2022 17:40 17:40 PC 3305 İSTANBUL İZMİR İptal

İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ