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Uçak Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Uçak Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Uçak Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Uçak Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Uçak Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|70
|519,29122
|6699
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|500,16907
|16112
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|70
|462,06496
|44411
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|11
|461,25041
|45095
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|60
|457,59963
|48158
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|435,89586
|66867
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|55
|352,86812
|155076
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği (Ücretli)
|SAY
|34
|328,05898
|195012
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli)
|SAY
|25
|326,46435
|198184
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17
|283,41579
|300000