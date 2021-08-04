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Haber Giriş: 04.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Uçak Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Uçak Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Uçak Mühendisliği taban puanları kaç? İşte Uçak Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Uçak Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Uçak Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Uçak MühendisliğiSAY70519,291226699
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY10500,1690716112
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Uçak MühendisliğiSAY70462,0649644411
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Uçak Mühendisliği (Burslu)SAY11461,2504145095
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)Uçak MühendisliğiSAY60457,5996348158
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5435,8958666867
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY55352,86812155076
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Uçak Mühendisliği (Ücretli)SAY34328,05898195012
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli)SAY25326,46435198184
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY17283,41579300000

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