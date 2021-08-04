Uçak Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Uçak Mühendisliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Uçak Mühendisliği taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uçak Mühendisliği SAY 70 519,29122 6699 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 500,16907 16112 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uçak Mühendisliği SAY 70 462,06496 44411 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Mühendisliği (Burslu) SAY 11 461,25041 45095 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Uçak Mühendisliği SAY 60 457,59963 48158 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 435,89586 66867 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 55 352,86812 155076 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Mühendisliği (Ücretli) SAY 34 328,05898 195012 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY 25 326,46435 198184 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 17 283,41579 300000

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